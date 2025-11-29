Скончалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева
Фото - © РИА Новости, Дмитрий Донской
70-летняя олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева умерла 28 ноября, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Она дважды выигрывала чемпионаты Европы и мира в классическом многоборье, была первой в многоборье спринтерском. Еще конькобежка 10 раз била мировые рекорды.
Пиком ее карьеры стала победа на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Там Петрусева завоевала золото на 1000 м с олимпийским рекордом, а еще бронзу — на дистанции 500 м. На Играх-1984 в Сараево она дважды становилась третьей.
После завершения карьеры Петрусева стала тренировать молодежь.
За высочайшие спортивные достижения и особый вклад в развитие спорта конькобежка награждена Орденом Дружбы Народов и медалью «За трудовое отличие». Ее именем названа ледовая арена в родном городе спортсменки Павловском Посаде, она была открыта в 2015 году.
