Скончалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева

Она дважды выигрывала чемпионаты Европы и мира в классическом многоборье, была первой в многоборье спринтерском. Еще конькобежка 10 раз била мировые рекорды.

Пиком ее карьеры стала победа на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Там Петрусева завоевала золото на 1000 м с олимпийским рекордом, а еще бронзу — на дистанции 500 м. На Играх-1984 в Сараево она дважды становилась третьей.

После завершения карьеры Петрусева стала тренировать молодежь.

За высочайшие спортивные достижения и особый вклад в развитие спорта конькобежка награждена Орденом Дружбы Народов и медалью «За трудовое отличие». Ее именем названа ледовая арена в родном городе спортсменки Павловском Посаде, она была открыта в 2015 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.