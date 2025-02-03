Синхронисты из Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве России

Спортсменки Московской области завоевали шесть медалей первенства России по синхронному плаванию среди юниоров и юниорок. По итогам турнира сборная Подмосковья стала серебряным призером в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковные спортсменки Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и Снежанна Дамберг стали победителями в личном зачете в дисциплинах «дуэт-техническая программа» и «дуэт», а также серебряными призерами в категории «дуэт-произвольна программа». Валерия Плеханова завоевала награду высшей пробы в дисциплине «соло — техническая программа».

В командных соревнованиях Московская область стала победителем в дисциплине «группа». В составе сборной выступили Марина Белова, Яна Ковальчук, Ирина Нефедова, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Василиса Беляева, Александра Воронова, Басима Муасуэс и Валерия Плеханова.

Этим же составом подмосковная команда завоевала «бронзу» в дисциплине «группа-произвольная программа».

В медальном зачете первенства России команда Московской области заняла второе место, завоевав шесть наград: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую. На первой и третьей позициях сборные Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

В соревнованиях приняли участие 322 спортсмена в составе 34 команд из 21 субъекта Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Республик Крым, Адыгея, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского, Красноярского, Приморского краев, Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и ХМАО — Югра.

Первенство России проходило с 28 января по 3 февраля 2025 года в Москве в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.