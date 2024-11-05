Синхронистки из Подмосковья взяли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Вторые Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Южные звезды» 2024 года прошли в Кисловодске, сообщает пресс-служба администрации горокруга Реутов.

С первым местом в произвольной программе вернулся дуэт Кристины Ченской и Вероники Филатовой. Девушки участвовали в турнире в старшей возрастной категории (15+). В технической программе их номер завоевал серебряную медаль. Александра Лазарева и Кира Столярова взяли бронзу в обоих видах программы. Дарья Арефьева стала второй в технической программе соло.

Кроме этого, команда из Реутова заняла 4-е место в комбинированной программе в категории до 13 лет. Дуэт Виктории Колбиной и Ксении Шмятковой занял 8-е место, а Варвары Стукаловой и Варвары Фетисовой — 9-е место среди 27 дуэтов. Также Варвара Фетисова заняла 5-е место в сольной программе.

По итогам состязаний спортсменки из категории до 13 лет успешно выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

В соревнованиях приняли участие более 500 синхронисток от 6 до 19 лет из 16 регионов России, а также из Азербайджана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.