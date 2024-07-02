Синхронистки из Подмосковья стали победителями и призерами спартакиады учащихся

Спортсменки из Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали XII летней спартакиады учащихся России по синхронному плаванию. В общекомандном зачете сборная региона заняла первое место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В дисциплине «соло» победу одержала Валерия Плеханова из Московской области с результатом 350.0961. Также в паре с Анастасией Никитенко спортсменка заработала «золото» в дисциплине «дуэт» с результатом 365.5094.

Два «серебра» в дисциплинах «комби» и «группа» выиграли Софья Бабиченко, Кристина Бохонко, Анна Данилова, Дарья Кожевникова, Ирина Нефедова, Анастасия Никитенко, София Любимова, Валерия Плеханова, Станислава Прокофьева, Мария Строганова, Мария Чечель, Алина Щежина. Спортсменки представляют подмосковное училище олимпийского резерва № 4, СШОР по водным видам спорта города Чехова и СШОР по водным видам спорта города Электросталь.

Кроме того, сборная Московской области стала победителем Спартакиады по результатам общекомандного зачета. На счету спортсменов 340 очков. На втором месте расположились представительницы Москвы (320 очков) и замкнули тройку лидеров синхронистки из Санкт-Петербурга (200 очков).

XII летняя спартакиада учащихся России 2024 года проходила с 26 июня по 1 июля в городе Пенза во дворце спорта «Буртасы». В соревнованиях приняли участие более 240 сильнейших спортсменок со всей России. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.