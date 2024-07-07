Сильнейшие пауэрлифтеры Подмосковья собрались в Мытищах

В спортивном центре «Строитель» в Мытищах продолжаются главные соревнования региона по пауэрлифтингу. Первенство и чемпионат Московской области по всем возрастным и весовым категориям стартовали в пятницу и продлятся до воскресного вечера, когда к снарядам выйдут сильнейшие атлеты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего в соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из всех специализированных школ, клубов и объединений Подмосковья.

«Этот чемпионат является отбором в состав сборной Московской области на первенство России по классическому троеборью. На сегодняшний день в нашем виде спорта классическое троеборье является основной и самой популярной дисциплиной. Приятно видеть на таком представительном турнире большое количество мытищинских спортсменов, представляющих не только спортшколу округа, но и другие клубы и центры. Наши земляки уже собрали внушительный комплект наград, улучшают свои результаты, ждем новых успехов», — рассказал главный судья соревнований, тренер мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» и главный тренер сборной Московской области по пауэрлифтингу Николай Малов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.