Сибирский силач установил рекорд мира по силовому экстриму в Подмосковье

Сибирский силач «сгибатель» из Омска Полад Мусаев установил рекорд мира по сценическому экстриму на ярморочной площади Центрального парка г. о. Люберцы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для установления рекорда мира спортсмен согнул шесть арматур диаметром 20 мм и длиной 1,2 метра за две минуты. Для фиксации достижения необходимо было согнуть не менее четырех металлических изделий.

47-летний омич Полад Мусаев известен тем, что с легкостью ломает строительные болты и скручивает подковы. В своей дисциплине сценического экстрима — «сгибание» металлических предметов — он является одним из лучших не только в России, но и в мире. Для подготовки к своим экстремальным достижения спортсмен занимается с булавами весом 30 кг и кувалдами от 10 до 30 кг, поднимает и переносит бревна и бетонные блоки, а также использует в своей подготовке изометрические упражнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.