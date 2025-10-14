Шпажисты Подмосковья взяли 4 медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Подмосковные спортсмены взяли четыре награды на всероссийских соревнованиях памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева. В копилке представителей региона два «золота», «серебро» и «бронза», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем личного первенства шпажистов среди юниоров до 21 года стал Аркадий Кадарава. В финале он был сильнее соперника из Санкт-Петербурга. Третье место разделили шпажисты из Москвы и Кировской области.

В соревнованиях среди юниоров до 24 лет сильнейшим стал Илья Лобыкин. В борьбе за первое место он также встретился с соперником из Санкт-Петербурга и одержал победу. «Бронза» у представителей Москвы и Новосибирской области.

В соревнованиях категории «юниорки до 21 года» шпажистка Лилиана Черчесова заняла второе место. Победительницей стала соперница из Нижнего Новгорода, а на третьей ступени пьедестала расположились представительницы Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

В личном первенстве среди спортсменок до 24 лет Лилиана Черчесова завоевала бронзовую медаль, так же, как и представительница Санкт-Петербурга. Первое и второе места заняли шпажистки из Москвы.

Всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева проходили с 9 по 13 октября 2025 года во Владикавказе в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В состязаниях шпажистов приняли участие более 450 спортсменов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.