сегодня в 11:37

Шпажисты Подмосковья выиграли семь медалей на турнире в Сириусе

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на международных соревнованиях по фехтованию «Шпага Сириуса», которые прошли с 17 по 22 февраля 2026 года в Сириусе Краснодарского края. В активе сборной региона четыре золота, два серебра и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личном турнире среди мужчин золото выиграл Дмитрий Швелидзе, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и УОР №2 в Звенигороде. Второе место занял спортсмен из Москвы, третье поделили представители Москвы и Санкт-Петербурга.

Швелидзе также стал победителем командных соревнований в составе сборной «Россия-1», где выступал вместе со столичными шпажистами. Серебро завоевала команда «Россия-3», за которую выступали подмосковные спортсмены Георгий Бруев и Владимир Таласов. Бронзовые награды получила команда СНГ.

В женском командном турнире золото в составе «Россия-1» выиграла Кристина Ясинская из Химок. Серебряным призером стала сборная «Россия-3», бронзу взяла команда «Россия-6», в составе которой выступала Анастасия Забелина из Долгопрудного.

В личных соревнованиях среди женщин Ясинская завоевала золото, а Татьяна Гудкова — серебро. Третье место разделили спортсменки из Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.