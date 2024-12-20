Школы Мытищ получили награды за спортивные достижения

«Бал школьного спорта» с участием 240 детей и педагогов состоялся в городе Видное Московской области. На мероприятии были награждены победители и призеры различных соревнований 2024 года спортивной направленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Среди награждаемых — образовательные учреждения округа Мытищи:

школа № 32 — лауреат регионального этапа Всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Мой любимый вид спорта»;

школа № 10 им. А. К. Астрахова — лауреат регионального этапа Всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Одна семья — одна команда»;

ШСК «Союз» гимназия № 33 — лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов в номинации «Руководитель школьного спортивного клуба — педагог и наставник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.