Школьница из Лобни вошла в топ-10 мирового рейтинга WKF

Ученица школы №10 городского округа Лобня Вероника Гашникова успешно выступила на международных соревнованиях по каратэ в Хорватии. Юная спортсменка завоевала серебряную медаль и благодаря набранным баллам вошла в десятку сильнейших каратисток мира в своей возрастной категории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В престижном рейтинге Всемирной федерации карате (WKF) Вероника стала одной из лучших среди 355 спортсменок возрастной категории 16-17 лет (весом до 53 кг). По словам тренеров девушки, этот впечатляющий результат стал закономерным итогом многолетних тренировок и упорной работы.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Карате является одним из самых популярных направлений среди жителей муниципалитета.

Для справки: WKF (World Karate Federation) - всемирная федерация каратэ, признанная международным олимпийским комитетом как главная организация, представляющая этот вид спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.