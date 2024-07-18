Школьники Подмосковья стали серебряными призерами Кубка Мира по бальным танцам

Учащиеся Губернского колледжа г. о. Серпухов Даниил Чаплыгин и София Черкасова завоевали серебряные медали и звание вице-чемпионов на международном танцевальном турнире World Cup 2024, который прошел в китайском городе Шэньчжэне. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Этот турнир собрал лучших танцоров со всего мира, включая представителей Новой Зеландии, Англии, Австралии, России, Монголии, Казахстана и других стран. В европейской программе танцев российский дуэт уступил только паре из Великобритании, действующим чемпионам мира в этой категории.

В пресс-службе ведомства добавили, что Даниил и София также приняли участие в командных соревнованиях в составе сборной России. Под руководством Евгения Смагина российская команда заняла второе место, уступив только хозяевам турнира — сборной Китая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.