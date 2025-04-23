Школьники Одинцова примут участие в соревнованиях по лапте
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Одинцовский городской округ примет соревнования по лапте среди команд общеобразовательных учреждений. Турнир стартует 10 мая на стадионе «Заречье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В нем примут участие коллективы двух возрастных категорий: младшей (начальная школа) и старшей (5-11 классы).
Зарегистрировать свою команду на соревнования можно до 1 мая. Для этого необходимо подать заявку по электронной почте: moskva@laptist.ru.
Дата проведения турнира: 10 мая 2025 года.
Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, улица Березовая, 1, стадион «Заречье».
Программа соревнований:
- 10:30 — официальная церемония открытия турнира;
- 11:00 — старт игр.
Турнир проводится в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Лапта — отечественный вид спорта с мячом и битой. В игре участвуют две команды. Цель игры — ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. За каждую перебежку команде начисляются очки. Выигрывает команда, набравшая больше очков за установленное время.
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