Школьники Одинцова примут участие в соревнованиях по лапте

Одинцовский городской округ примет соревнования по лапте среди команд общеобразовательных учреждений. ​Турнир стартует 10 мая на стадионе «Заречье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В нем примут участие коллективы двух возрастных категорий: младшей (начальная школа) и старшей (5-11 классы).

​Зарегистрировать свою команду на соревнования можно до 1 мая. Для этого необходимо подать заявку по электронной почте: moskva@laptist.ru.

​Дата проведения турнира: 10 мая 2025 года.

​Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, улица Березовая, 1, стадион «Заречье».

​Программа соревнований:

10:30 — официальная церемония открытия турнира;

11:00 — старт игр.

Турнир проводится в честь 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Лапта — отечественный вид спорта с мячом и битой. В игре участвуют две команды. Цель игры — ударом биты послать мяч в поле, перебежать поле до противоположной стороны (кона) и вернуться обратно, не дав противнику «осалить» себя мячом. За каждую перебежку команде начисляются очки. Выигрывает команда, набравшая больше очков за установленное время.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.