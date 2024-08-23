Школьники Королева завоевали серебро на чемпионате по запуску космических зондов

Ученики гимназии № 9 Андрей Новиков, СОШ № 20 Мария Власова и Королевского лицея научно-инженерного профиля Егор Матэ в составе команды «Уклон-М» от центрального научно-исследовательского института машиностроения блестяще выступили на всероссийском чемпионате воздушно-инженерной школы, заняв второе место в престижной регулярной лиге CanSat. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал чемпионата, организованный госкорпорацией «Роскосмос», прошел на аэродроме «Каменово» во Владимирской области. Юные инженеры со всей страны представляли свои разработки атмосферных зондов CanSat, запуская их в небо и анализируя полученные данные.

Команда «Уклон-М» продемонстрировала высокий уровень подготовки и оригинальность технических решений. Ребята успешно справились с запуском своего зонда, а также представили профессиональный анализ полетной телеметрии и результатов выполнения научных задач. Жюри высоко оценило работу команды, присудив ей почетное «серебро» чемпионата.

Всероссийский чемпионат воздушно-инженерной школы — это масштабный образовательный проект МГУ имени М. В. Ломоносова и «Роскосмоса», который помогает школьникам погрузиться в мир инженерии, программирования и космических технологий. Проект реализуется с 2011 года и ежегодно привлекает сотни талантливых ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.