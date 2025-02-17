Школьники Каширы посетили первый Кубок Дмитровского округа по конкуру

15 февраля конноспортивный комплекс Maxima Park стал центром притяжения для любителей конного спорта и активного отдыха. Здесь состоялся первый Кубок Дмитровского округа по конкуру — масштабное событие, объединившее профессиональных спортсменов, зрителей и поклонников конного спорта. По приглашению главы муниципалитета Ивана Курданина турнир посетили юные жители округа Кашира, учащиеся МБОУ «СОШ № 4» и МБОУ «СОШ с УИОП № 7». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

У учащихся была возможность присутствовать на костюмированном хоббихорсинге. Ребята получили огромный заряд положительных эмоций от выступления маленьких наездников. После красочного мероприятия ученики школ стали болельщиками на конных соревнованиях, которые были открыты выступлением детского хора и воздушных гимнастов.

Ребята искренне переживали за спортсменов, поддерживали и аплодировали, восхищаясь подготовленностью наездников и грациозностью скакунов. Это были не все полученные за день впечатления, и дети стали зрителями восхитительного песочного шоу.

Частью развлекательной программы великолепного шоу стала увлекательная викторина со зрителями, сцена жонглеров, а также серия мастер-классов для детей. Учащиеся школы с огромным восторгом и удовольствием принимали участие в развлекательной программе и день стал для них активным и незабываемым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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