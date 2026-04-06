Школьники из Химок заняли призовые места в областной лиге

Сборные школ Химок выступили в первом дивизионе областного этапа единой школьной лиги Подмосковья и завоевали призовые места по баскетболу 3×3. Турнир проходит в рамках проекта по развитию массового спорта в школах региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первых соревнованиях по баскетболу 3×3 среди юношей и девушек Химки представили две команды — юноши из школы «Триумф» и девушки из школы № 29. Обе сборные заняли вторые места в своем дивизионе.

«Ребята большие молодцы! Второе место в области — отличный результат и серьезная заявка на будущее. Школьная лига дает им шанс расти и побеждать без отрыва от учебы», — отметил председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

После баскетбольных матчей прошли соревнования по шахматам. Команда школы № 29 заняла шестое место среди 14 участников, набрав 20,5 очка.

Стартовали также соревнования по футзалу, где Химки представляет сборная гимназии № 23. В ближайшие дни состоятся матчи по волейболу: 8 апреля сыграют юноши из гимназии № 9, 10 апреля — девушки из школы «Лига первых».

Актуальная информация о расписании, результатах и фотоотчетах публикуется в официальных группах единой школьной лиги:

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.