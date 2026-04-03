Школьники Химок вышли в региональный этап лиги Подмосковья

Региональный этап Единой школьной лиги стартовал в Подмосковье с соревнований по баскетболу 3×3. Химки представляют две команды — юноши из школы «Триумф» и девушки из школы №29, которые сегодня сыграют с соперниками из Солнечногорска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап Единой школьной лиги завершился 31 марта. По его итогам Химки представляют сильнейшие школьные сборные, которые выступят в первом дивизионе областного этапа.

«Наши девчонки из 29-й школы — настоящие бойцы. Они уже побеждали на крупных турнирах и сейчас готовы встретиться с сильнейшими командами региона. Я за них переживаю и болею всей душой. Соревнования проводятся по проекту „Детский спорт“ партии „Единая Россия“. Они помогают нам воспитывать в детях характер настоящих чемпионов», — отметила муниципальный депутат, директор школы №29 Наталья Каныгина.

Помимо баскетбола, химкинские школьники выступят в других дисциплинах. В волейболе сыграют юноши из гимназии №9 и девушки из школы «Лига первых», в футзале — сборная гимназии №23, в шахматах — команда школы №29.

«Когда видишь, как горят глаза у школьников на площадке, понимаешь: спорт — это не про медали, а про характер, дружбу и веру в себя. Единая школьная лига — проект, где воспитываются будущие чемпионы и лидеры», — отметил лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Расписание матчей, результаты и статистика публикуются в официальных группах Химкинской школьной лиги:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.