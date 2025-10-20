Школьники Балашихи примут участие в региональном этапе соревнований «ГТО-командный зачет»

Ученики школы № 26 одержали победу на муниципальном этапе «ГТО-командный зачет» в Балашихе. Команда школы будет представлять городской округ на региональном этапе соревнований, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования «ГТО-командный зачет» проводятся среди школьников 2013–2014 года рождения. Команда состоит из десяти человек — пяти мальчиков и пяти девочек.

На региональном этапе ученикам школы № 26 необходимо будет показать свои силы в пяти дисциплинах: прыжки в длину с места толчком двух ног; сгибание и разгибание рук в упоре для девочек и подтягивание на высокой перекладине хватом сверху для мальчиков; поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд; наклон туловища вперед из положения сидя на полу и эстафета.

Региональные соревнования «ГТО-командный зачет» организованы Министерством образования Московской области. Победитель и призеры получат медали и дипломы участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.