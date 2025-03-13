Школьникам Черноголовки рассказали про историю ГТО

В рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Успех V Единство Поколений» сторонники партии «Единая Россия» в городе Черноголовка провели познавательную встречу для учащихся старших классов, посвященную истории ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Куратор партпроекта «Время сильных» Сергей Аверьянов увлекательно рассказал об истории ГТО, мотивируя школьников к здоровому образу жизни.

«У всех, кто решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта — целеустремленность. Именно это качество является наиболее важным для современных людей», — отметил Сергей Аверьянов.

Ребята с удовольствием посмотрели фильм о зарождении ГТО в стране.

Учитель физкультуры Светлана Дворянинова завершила встречу стихотворением С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», в котором есть строки: «Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего».

Иронично, что обладателей значков ГТО в то время было больше половины страны, и каждый был готов к труду и обороне. Учитель призвала ребят оценить свои силы в сдаче комплекса ГТО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.