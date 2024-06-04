Школьник из Подмосковья стал фотокорреспондентом Кубка России по футболу

Участник проекта «Футбол в школе» из Подмосковья Аркадий Амбарцумов стал фотокорреспондентом на суперфинале Кубка России на стадионе «Лужники», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ученик 6 класса зареченской школы из Одинцова вместе с москвичкой Александрой Наумовой провели всю игру за воротами и снимали контент для социальных сетей проекта.

Помимо финального матча школьники посетили предматчевую пресс-конференцию ФК «Балтика». Они задали вопросы главному тренеру Сергею Игнашевичу и капитану команды Кристиану Бистровичу. После этого дети пошли на предматчевую тренировку, первые 15 минут которой были открыты для СМИ. В игровой день они снимали фото- и видеоконтент за воротами, а затем — церемонию награждения.

«Футбол в школе» — проект Российского футбольного союза, нацеленный на вовлечение максимально возможного количества детей и подростков в занятия самым популярным спортом в мире. Благодаря нему школьники по всей стране получают возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и школьных футбольных секциях, участвовать в регулярных турнирах Школьной футбольной лиги и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, тренеры получают методическую поддержку, а специалисты — больше возможностей заметить талантливых детей. Проект реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Минпросвещения России.

Проект «Футбол в школе» стартовал в 2021/2022 учебном году. В учебном году 2023/2024 в нем участвовали 4 150 общеобразовательных организаций из 83 регионов России — 1,4 млн детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.