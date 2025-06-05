Школа № 9 Жуковского получила бронзу соревнований «Президентских состязания»

сегодня в 13:35

Школа № 9 из Жуковского стала бронзовым призером регионального этапа Всероссийских школьных соревнований «Президентских состязания». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийских школьных соревнований «Президентские состязания». Участники продемонстрировали свои способности в спортивном многоборье, подвижных играх, легкоатлетической эстафете и теоретическом конкурсе.

Среди школ Подмосковья бронзовым призером стала школа № 9 из Жуковского, второе место у школы «Лига первых» (Химки) и первое место заняла команда лицея № 3 из Домодедово.

В сентябре жуковчане в числе победителей представят Московскую область на всероссийском финале, который пройдет в сентябре 2025 года в детском центре «Орленок» Краснодарского края.

Добавим, что в финале регионального этапа за право представлять Московскую область на Всероссийском этапе боролись 18 команд 5-х классов общеобразовательных организаций (9 сельских и 9 городских класс-команд, 162 школьника).

«Президентские состязания» — ежегодные всероссийские спортивные соревнования школьников. Проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».

Программа «Президентских состязаний» включает основные и дополнительные виды спорта. Основные виды: спортивное многоборье (тесты), творческий и теоретический конкурсы, эстафетный бег. Дополнительные виды: бадминтон, баскетбол 3×3, дартс, мини-футбол, плавание, самбо, шахматы.

В 2022 году ученики 8 «Б» класса жуковской школы № 5 завоевали второе место в спортивном многоборье на заключительном этапе Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания». В общем зачете команда из Жуковского заняла 7 место из 84.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.