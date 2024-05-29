Школа «Авангард»из Раменского — победитель конкурса «Россия — футбольная страна»
Второй год подряд спортивная школа «Авангард» из поселка Ильинский Раменского городского округа принимает активное участие в конкурсе проектов, организованном Российским футбольным союзом, «Россия — футбольная страна», говорится в сообщении пресс-службы округа.
Целью конкурса является популяризация и продвижение футбола среди населения.
В этом году спортивная школа «Авангард» представила на суд жюри два проекта, направленные на разные возрастные группы и учитывающие их интересы.
Масштабный турнир «Кубок Авангарда» — это уникальная возможность для юных ильинских футболистов помериться силами с лучшими академиями России. За два года в «Кубке Авангарда» приняли участие более 650 спортсменов, а география команд с каждым разом все расширяется.
В Ильинский приезжают мастодонты футбола, которые своей игрой задают высочайший уровень конкуренции и вдохновляют спортсменов покорять все новые и новые высоты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.