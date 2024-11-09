СХК «Феникс» занял третье место по результатам в чемпионате России по следж-хоккею

Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» занял третью позицию по итогам II круга чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная команда по результатам предварительных игр пробилась в финальную четверку, которая разыграет медали чемпионата России 2024–2025 года в марте следующего года. За выход в финал боролись восемь следж-хоккейных команд.

В промежуточном зачете лидирует СХК «АКМ-следж» (Тульская область), на второй позиции СХК «Югра» (ХМАО-Югра) и на четвертом — СХК «Ястребы» (Оренбургская область).

До финала не добрались СХК «Удмуртия им. В. Н. Кузнецова» (Удмуртская Республика), СХК «Звезда» (г. Санкт-Петербург), Сборная г. Москвы и Сборная Челябинской области.

Напомним, что в рамках I круга чемпионата в сентябре 2024 году, борьбу вели 10 команд. По итогам игр с дистанции сошли СХК «Гвардия» (Московская область) и СХК «Башкирские пираты» (Республика Башкортостан). Они продолжат соревнования во второй лиге чемпионата.

II круг чемпионата России по следж-хоккею проходил в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) с 28 октября по 8 ноября 2024 года.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.