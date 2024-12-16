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Шестнадцать медалей завоевали спортсмены ЦСП «Торнадо» Люберец на международных соревнованиях в Беларуси

Шестнадцать медалей различного достоинства завоевали спортсмены центра спортивной подготовки «Торнадо» городского округа Люберцы на международном Рождественском Кубке в Республике Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования прошли в минувшие выходные в Минске. В этом году в них приняли участие 890 спортсменов из пяти стран — России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Спортсмены ЦСП «Торнадо» завоевали 16 медалей различного достоинства: семь золотых, две серебряных и семь бронзовых наград.

Александр Солоницын взял золото в двух дисциплинах (спарринг, туль), Ольга Котенко также отличилась двумя золотыми медалями (спарринг, туль).

Александра Журова стала первой в дисциплине туль и третьей — в спарринге. Алина Старожилова также завоевала золотую награду (туль) и бронзу — в спарринге.

Дарья Крячко выиграла золото в дисциплине «Туль».

На счету Анастасии Манафовой серебро и бронза (туль и спарриг), Артёма Кошелева — также серебряная и бронзовая награды (спарринг, туль). Две бронзы завоевала Юлия Береговская (туль и спарринг) и одно третье место у Дмитрия Илюшкина (туль).

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