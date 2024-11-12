сегодня в 15:59

Шесть золотых медалей завоевали тяжелоатлеты из Дмитрова в областном турнире

Воспитанники секции по тяжелой атлетике «Центра развития физической культуры, спорта и отдыха» в Дмитрове приняли участие в турнире, где выступали юноши и девушки 2006 г. р. и моложе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тяжелоатлеты из Дмитрова показали достойные результаты:

1 место София Палочкина 2017 г. р. (весовая категория до 23 кг) с результатом 25 кг в сумме;

1 место Карим Палочкин 2014 г. р. (весовая категория до 33 кг) с результатом 80 кг в сумме. Был удостоен специального приза за лучшую технику;

1 место Евгений Мацкевич 2013 г. р. (весовая категория до 37кг) с результатом 75 кг в сумме;

1 место Марат Палочкин 2012 г. р. (весовая категория до 45 кг) с результатом 100 кг в сумме;

1 место Максим Кузьмин 2012 г. р. (весовая категория до 73 кг) с результатом 127 кг в сумме;

1 место Дарья Жукова 2008 г. р. (весовая категория до 55 кг) с результатом 94 кг в сумме.

«Поздравляем победителей соревнований, желаем новых спортивных успехов! Благодарим тренеров Евгения Александровича Командилинова и Илью Алексеевича Герасимова за их неоценимый вклад в развитие наших спортсменов!» — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.