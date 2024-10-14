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Шесть медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по бадминтону

Спортсмены из Московской области завоевали шесть медалей личного чемпионата России по бадминтону. В копилке сборной региона одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Артур Печенкин занял первое место в мужском парном разряде в тандеме с Александром Зинченко из Москвы. Кроме того, подмосковный спортсмен завоевал «серебро» в одиночном разряде.

Представители региона Глеб Степаков и Александр Григоренко завоевали серебряные медали в мужском парном разряде. Кроме того, Глеб Степаков также завоевал серебряную медаль в смешанном парном разряде вместе со спортсменкой Алиной Давлетовой из Республики Башкортостан.

Бронзовыми призерами соревнований стали Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в парном женском разряде с московской бадминтонисткой Марией Суховой.

В соревнованиях принимали участие 196 сильнейших спортсменов страны из 25 регионов. Личный чемпионат России по бадминтону проходил с 9 по 13 октября в Раменском (Московская область).

По результатам турнира будет сформирована сборная России для участия в международных соревнованиях «Игры Дружбы».

Чемпионат проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.