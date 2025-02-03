Шесть медалей выиграли легкоатлеты Подмосковья по итогам первенства России

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет. В копилке представителей региона четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальный день национального первенства по легкой атлетике в помещении «золото» выиграла Анастасия Шкурина, добавив к первому месту в беге на 3000 м победу на дистанции 1500 м. Вместе с ней на пьедестал почета, как и на «трешке», поднялась спортсменка из Республики Чувашия и представительница Москвы.

Напомним, что в первый и второй соревновательные дни на высшую ступень пьедестала поднялись Анастасия Пшеничная в беге на 60 м с барьерами и Александра Морозова в беге на 400 м. Отметим, что обе спортсменки установили личные рекорды.

Серебряным призером в беге на 60 м с барьерами стал Максим Захаров. На всероссийских соревнованиях в беге на 200 м, которые прошли в рамках первенства России, Юлия Гринько завоевала бронзовую медаль.

Первенство России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет проходило в Тюмени с 28 по 30 января в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Участие в турнире приняли более 600 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.