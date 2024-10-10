Шесть медалей привезли шашисты из Щелкова с Всероссийских соревнований

Шашисты из Щелкова привезли шесть медалей с Всероссийских соревнований. В городе Ступино Московской области прошли Всероссийские соревнования по русским шашкам «Города трудовой доблести», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, София Сычева стала бронзовым призером в молниеносной программе и чемпионкой в классической программе среди женщин. Илья Гусаков завоевал две серебряные медали — в молниеносной и классической программах в группе мальчиков до 9 лет. Ульяна Змеева заняла второе место в классической и третье место в молниеносной программе среди девочек до 9 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.