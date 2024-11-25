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Тренер по гребле и его воспитанник из Шатуры получили знаки отличия «Спортивная доблесть»

По сообщению спортивной школы Шатуры тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Самат Таканае и его воспитанник Степан Белов удостоены знаками отличия «Спортивная доблесть». Знаки отличия спортсмены получили за участие в летней спартакиаде учащихся России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Знак отличия «Спортивная доблесть» является формой поощрения граждан за заслуги и достижения в сфере физического воспитания, физической культуры и спорта в Свердловской области, в том числе массового спорта, школьного и студенческого спорта, спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва.

Финал летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ в рамках XII летней Спартакиады учащихся России проходил в Барнауле. Соревнования длились несколько дней с 6 по 10 августа. Более 300 гребцов из 30 регионов России приняли участие в Спартакиаде.

Воспитанники тренера-преподавателя шатурской спортивной школы Самата Таканаева — Степан Белов и Егор Ермачков выступали в составе сборной команды Московской области.

По итогам финала Степану Белову удалось занять призовое 3 место в составе байдарки-четверки на дистанции 500 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.