Шатурские волейболистки показали слаженную игру на осеннем турнире

В прошедшие выходные во Дворце спорта «Олимпийский» состоялся Открытый турнир муниципального округа Шатура по волейболу среди женских команд 2009–2010 гг. р. «Осенний», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие четыре команды. Спортсменки из Чехова, Шатуры, Ступина и Домодедова боролись за призовые места.

С приветственным словом к участницам турнира и болельщикам обратился директор МАУ ДО «СШ Шатура» Константин Петров.

«Рад приветствовать всех на шатурской земле. Поздравляю всех с началом спортивного сезона. Желаю побед», — обратился Константин Петров.

Попеременно на площадку выходили участницы соревнований. Игры шли на протяжении всего дня и завершились только поздно вечером. Шатурские спортсменки не оставили гостям ни единого шанса.

«Вторую неделю подряд наши девушки забирают титул чемпионок», — отметил тренер команды Владимир Бычков.

По итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место у команды из Шатуры, 2 место — у спортсменок из Чехова, 3 место у волейболисток из Домодедова и 4 место заняла сборная Ступина.

Лучшими игроками в шатурской команде были признаны Анастасия Ильина и Устина Шпагина.

Впереди у спортсменок турнир в Луховицах, а затем их ждут поединки в Одинцовском городском округе на играх Первенства Московской области по волейболу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.