Шашист из Королева стал победителем Всероссийских соревнований
Воспитанник спортивной школы «Вымпел» Георгий Сухович взял золото Всероссийских соревнований по русским и стоклеточным шашкам, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.
Он стал лучшим среди юношей и девушек, в которых приняли участие юноши и девушки из 18 регионов России.
В категории юношей до 14 лет Георгий стал лучшим в быстрой игре по русским шашкам, а также выиграл бронзовую медаль в молниеносной игре.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.