Шашист из Королева стал победителем Всероссийских соревнований

Он стал лучшим среди юношей и девушек, в которых приняли участие юноши и девушки из 18 регионов России.

В категории юношей до 14 лет Георгий стал лучшим в быстрой игре по русским шашкам, а также выиграл бронзовую медаль в молниеносной игре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.