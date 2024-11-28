Шаховские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве округа по дзюдо

В МАУ Шаховской ДОК состоялось первенство городского округа по дзюдо среди юношей 2012-2013 и 2014–2015 годов рождения. Соревнования собрали юных спортсменов из Шаховской, Можайска, Твери и Волоколамска, которые продемонстрировали впечатляющий уровень мастерства и спортивный дух. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимания заслужили результаты шаховских дзюдоистов. Они продемонстрировали исключительную подготовку, завоевав три золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей. Их победы — это плод упорных тренировок, силы воли и настоящего командного духа.

Триумф шаховских дзюдоистов — это заслуга не только их таланта и усилий, но и высокого профессионализма тренера Кузина В. С., который вложил в подготовку своих подопечных много труда и знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.