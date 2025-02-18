Шахматный праздник состоится в Одинцовском округе 8 марта

В субботу, 8 марта, в Звенигороде пройдет шахматный праздник для любителей и профессионалов — «Ход Королевы» с Валентиной Гуниной, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Для гостей проведут лекцию и сеанс одновременной игры от самой титулованной Российской шахматистки, международного гроссмейстера, двукратной чемпионки мира, пятикратной чемпионки России, первой в истории трехкратной чемпионки Европы, члена сборной России по шахматам — Валентины Гуниной.

Участников ждет разбор самых интересных партий, общение с гроссмейстером, сеанс одновременной игры на 12 досках. Все партии будут транслироваться в режиме реального времени на больших экранах.

Родители шахматистов и сопровождающие гости смогут посетить выставку великого Русского пейзажиста Ивана Шишкина. Также для желающих открыта постоянная выставка «Звенигород. От земли до неба».

Организатор мероприятия — Звенигородский шахматный клуб.

Начало мероприятия в 14:00. Адрес: Звенигород, ул. Московская, 31/2.

Форма регистрации доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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