Шахматный клуб Сергея Карякина открылся в Дубне

Сергей Карякин открыл новый шахматный клуб в Дубне в рамках проекта «Шахматы для СВОих» 17 ноября. На его базе будут заниматься дети, а также проходит реабилитацию участники СВО, получившие ранения, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

«Сегодня мы открываем еще один шахматный клуб в рамках проекта «Шахматы для СВОих», который активно поддерживается правительством Московской области и партией «Единая Россия». Смысл этого проекта в создании среды, шахматных клубов для участников специальной военной операции и членов их семей, которые будут служить одним из направлений адаптации. Хочу пожелать, чтобы в этом клубе было серьезное шахматное движение, чтобы как можно больше детей и участников специальной военной операции занимались здесь», — сказал сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Помимо шахматной секции, где будут готовить будущих гроссмейстеров, в новом клубе смогут заниматься и любители.

«В Дубне очень много профессионалов, очень много гроссмейстеров, даже маленького возраста. Поэтому, я уверен, что здесь проект получит новый импульс и будет развиваться», — председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

В рамках открытия нового клуба состоялся сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным, в котором приняли участие 15 шахматистов, включая ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

«Количество шахматных клубов по всей России у нас перевалило значительно за сотню. Недавно мы запустили новый проект, называется «Библиотека шахмат». Это первый шахматный клуб Сергея Карякина в библиотеках. Я думаю, что количество шахматных клубов Сергея Карякина вскоре будет исчисляться уже тысячами. Поэтому, открывая очередной клуб, хочу сказать, что мы работаем не зря», — руководитель проекта «Шахматные клубы Сергея Карякина», исполнительный директор федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.

На сегодняшний день в Подмосковье работают 15 шахматных клубов Сергея Карякина, которые созданы в рамках проекта «Шахматы для СВОих» и стали площадкой для адаптации и социализации ветеранов, получивших ранения.

Открытие шахматного клуба в Дубне состоялось 17 ноября 2025 года в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.