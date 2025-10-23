Шахматный клуб Сергея Карякина открылся в Балашихе

Один из двенадцати новых шахматных клубов проекта «Шахматы для СВОих» открыли в ДК «Кучино» в Балашихе 21 октября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект реализуется Федерацией шахмат Московской области при поддержке областного министерства информации и молодежной политики, подмосковной Ассоциации ветеранов СВО и администраций городских округов региона.

В начале мероприятия участников поприветствовала депутат Госдумы Алла Полякова.

«На сегодняшний день в регионе действует 16 федеральных и 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. И этот проект — еще один реальный инструмент помощи тем, кто защищает нашу страну. Шахматные клубы станут частью системной программы партии по социальной адаптации, реабилитации и вовлечению участников специальной военной операции в активную жизнь», — подчеркнула Алла Полякова.

Во время мероприятия сенатор Российской Федерации от республики Крым, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с 10 соперниками, среди которых были участники СВО, их родственники и шахматисты-любители.

«Уверен, что этот клуб станет местом встреч, общения и роста — здесь будут рождаться чемпионы, формироваться настоящие граждане и патриоты России», — отметил Сергей Юров.

Результатом турнира стала 1 ничья и 9 побед Сергея Карякина.

«Мне кажется, что сегодня как раз тот день, когда победа — это не главное, а главное — участие. Мне было интересно поиграть и с военнослужащими, и с членами их семей. Было приятно удивлен уровнем их подготовки. Сегодня у нас очень хороший старт», — сказал Сергей Карякин.

Двум лучшим соперникам шахматист вручил книги со своим автографом. Одной из награжденных стала ученица школы № 8, которая начала заниматься шахматами в 3,5 года.

«Мы гордимся тем, что Балашиха стала площадкой для реализации такого значимого проекта. Это еще одна страница в истории нашего города, которая будет вписана в его летопись. Надеемся, что клубы станут настоящими домами для всех, кто ищет поддержки и общения», — заявил Геннадий Попов.

Завершился турнир по шахматам автограф-сессией Сергея Карякина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.