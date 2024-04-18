Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Звездном городке

В Доме космонавтов городского округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Подмосковья Сергея Карякина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соответсвующее соглашение сегодня подписали глава Звездного городка Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.

​Подписание прошло в рамках финальных областных соревнований «Белая ладья», которые стартовали 18 апреля в Королеве. Отметим, что перед стартом турнира все участники команд побывали на экскурсии в Звездном городке.

Шахматы всегда занимали особое место в жизни Звёздного городка. Например, не единожды проводились партии в формате «космос-земля». Первый матч такого формата прошел в 1970 году. В нем приняли участие советские космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов, находящиеся на борту космического корабля «Союз-9», их соперниками на Земле стали генерал-полковник Николай Каманин и космонавт Виктор Горбатко.

Затем в июне 2020 года российский космонавт Анатолий Иванишин на борту МКС сыграл с Сергеем Карякиным. Также в 2024 году в подмосковном ЦУПе знаменитый гроссмейстер сразился с командиром отряда космонавтов Роскосмоса Олегом Кононенко, а в сеансе одновременной игры Сергею Карякину противостоял космонавт Сергей Залетин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.