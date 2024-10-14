Шахматная школа Сергея Карякина откроется в Ленинском округе в 2025 году

Шахматную школу Сергея Карякина планируется открыть на базе музея-заповедника «Горки Ленинские» в начале 2025 года. Чтобы обсудить организационные вопросы, выдающийся гроссмейстер, президент федерации шахмат Московской области посетил Ленинский городской округ. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Мы видим искренний интерес у наших посетителей к этому виду спорта, поддерживаем его и развиваем. Этот вид досуга играл важную роль в жизни семьи Морозовых, а также Владимира Ильича Ленина и семьи Ульяновых. В коллекции музея хранятся уникальные шахматные доски, принадлежавшие владельцам усадьбы Горки. Уже третий год подряд в «Горках Ленинских» работает шахматный клуб, а скоро будет и Шахматная школа Сергея Карякина», — сказала директор музея-заповедника Евгения Сарамуда.

В ходе визита прославленный шахматист провел с участниками музейного клуба сеанс одновременной игры на 10 досках, продемонстрировав свой опыт и мастерство. Участники мастер-класса поделились, что их мотивация к обучению усилилась после общения и совместной фотосессии с гроссмейстером.

«Шахматы — это искусство, требующее терпения и стратегического мышления. Каждый ход — это возможность проявить себя и научиться чему-то новому», — сказал президент федерации шахмат Московской области, член Совета Федерации ФС РФ Сергей Карякин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.