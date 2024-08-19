Шахматная школа отроется в Королеве 1 сентября

В Королеве у главного входа в Центральный городской парк 1 сентября пройдет открытие шахматной школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шахматы — один из самых популярных видов спорта среди жителей Королева. Среди посетителей Центрального городского парка есть много постояльцев, которые начинают свой день не только с зарядки, но и с партии в шахматы.

В честь открытия будут проводиться бесплатные мастер-классы: шахматы, таврели-русские шахматы, китайские шахматы.

Бесплатные шахматные турниры подойдут как для начинающих, так и опытных игроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.