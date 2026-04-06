Шахматисты школы №19 из Серпухова заняли пятое место в лиге

Команда школы №19 имени Романа Катасонова из Серпухова вошла в пятерку сильнейших на региональном этапе единой школьной лиги сезона 2025–2026. В отборочном дивизионе №2 соревновались 14 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в семь туров с жестким контролем времени. Каждому участнику отводилось по 10 минут на партию и дополнительно по 5 секунд на каждый ход. Такой формат требовал от игроков максимальной концентрации и выдержки.

В дивизионе №2 выступили 14 сильных команд, что обеспечило высокую конкуренцию. Шахматисты из Серпухова показали стабильную игру и сумели занять почетное пятое место, подтвердив высокий уровень подготовки.

«Поздравляю команду школы №19 с почетным 5-м местом. Вы показали волю, характер и настоящее мастерство. Ярких побед, уверенных ходов и только вперед!»

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила ребят с успешным выступлением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.