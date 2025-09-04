Шахматисты Мытищ взяли две бронзы на областном первенстве

Шахматисты из городского округа Мытищи приняли участие в первенстве Московской области по классике, быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе команды центра физической культуры и спорта «Мытищи» в турнирах выступили 14 шахматистов. По итогам первенства Московской области по блицу среди юношей среди юношей до 17 лет (2010–2011 гг. р.) бронзовую награду завоевал Роман Шаноян. В соревнованиях по быстрым шахматам среди девушек до 15 лет (2012–2013 гг. р.) еще одну бронзу в актив мытищинской команды принесла Эмилия Зиновьева.

Всего в первенстве приняли участие 376 человек со всего региона. Воспитанники ЦФКиС «Мытищи» приняли участие во всех дисциплинах.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области продолжают делать спорт более доступным для жителей. Для этого возводятся новые объекты и ремонтируются уже имеющиеся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.