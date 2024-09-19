Шахматистка из Дмитрова одержала победу на соревнованиях по быстрым шахматам

В г. о. Мытищи состоялись соревнования по быстрым шахматам, посвященные Дню городского округа. Участники соревновались в разных группах: группа А (дети) и группа В (взрослые), сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

В турнире приняли участие 85 шахматистов из Москвы, Дмитрова, Долгопрудного, Александрова, Электроуглей, Мытищ, Щелкова, Сергиева Посада и Королева.

«В турнире приняли участие спортсмены разных возрастов. Особенно много шахматистов было в детской возрастной группе, где не было ограничений по количеству участников. В категории взрослых, чтобы играть, необходимо было иметь соответствующий рейтинг, так как турнир является официальным и учитывается в статистике федерации шахмат России», — рассказал один из организаторов соревнований.

Дмитровский городской округ на соревнованиях представила ученица шахматного клуба муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» Дарья Кащий. Она приняла участие в турнире в группе В (взрослые) и, показав отличные навыки, заняла первое место среди девушек.

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