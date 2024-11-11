Шахматист из Подольска вошел в десятку лучших игроков мира

Шахматист из Подольска отличился на юниорском первенстве мира в Бразилии и вошел в десятку лучших игроков мира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляю нашего шахматиста Святослава Лисенкова. Он вошел в десятку лучших юных игроков мира. Уверен, что у Святослава впереди еще много ярких побед. Желаю дальнейших успехов, так держать!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Лисенков принял участие в юниорском первенстве мира в Бразилии. В состязаниях принимали участие более 500 шахматистов из 62 стран. В турнире юношей до 14 лет Лисенков одержал победу в последней партии и занял 9-е место.

Семья Лисенковых специально переехала в Подольск, чтобы мальчик смог обучаться в школе олимпийского резерва «Пахра». Уже через год Лисенков вошел в сборную Московской области. На сегодняшний день он является действующим чемпионом России среди игроков до 15 лет. Кроме того, школьник многократно становился победителем Кубка Карякина и других юношеских чемпионатов области, что позволило ему попасть в состав юношеской сборной России по шахматам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.