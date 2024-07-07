Сезон спартакиады трудовых коллективов в Мытищах завершен

сегодня в 17:37

На стадионе пляжных видов спорта в центральном городском мытищинском парке прошли матчи заключительного, 16 этапа, Спартакиады трудовых коллективов городского округа Мытищи. В турнире по пляжному футболу приняли участие восемь команд, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главным вопросом дня стало распределение мест в общем итоговом зачете Спартакиады. Команда мытищинской Теплосети по результатам предыдущих этапов имела значительное преимущество.

За второе и третье место боролись спортсмены мытищинского приборостроительного и машиностроительного заводов. В итоге все эти команды совместно со сборной Московской пивоваренной компании добрались до полуфиналов.

В итоговом пляжном футбольном противостоянии победу одержала команда МПЗ, на втором месте — ММЗ, на третьем — МПК, Теплосеть — четвертая. В общем зачете Спартакиады по результатам всех этапов победителем стала команда «Мытищинская Теплосеть».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.