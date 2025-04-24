Сертификаты участников проекта «В школу с ГТО» вручили в Люберцах

Сертификаты участников проекта «В школу с ГТО» получили семнадцать воспитанников дошкольного отделения гимназии № 56 городского округа Люберцы. Об этом рассказал руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров.

«Дошкольники выполнили свои первые спортивные нормативы I ступени комплекса „Готов к труду и обороне“. Проект „В школу с ГТО“ стартовал в Люберцах в прошлом году в честь десятилетия комплекса в России. Нормативы сдали порядка 680 люберецких ребят. В этом году к проекту присоединятся около 1100 дошкольников», — рассказал Евгений Петров.

Он также отметил, что очередной прием норм ВФСК ГТО для всех желающих пройдет 30 апреля на стадионе «Урожай» в поселке Томилино.

Люберчане смогут сдать: бег на 30 м и 60 м, челночный бег 3×10 м, бег на 2000 м и 3000 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание спортивных снарядов весом 150 гр., 500 гр., 700 гр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.