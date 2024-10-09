Серпуховские танцоры выступили на престижном турнире

сегодня в 10:26

В Москве состоялся седьмой этап рейтинговых соревнований по танцевальному спорту «Звезды Подмосковья-2024», организованных союзом танцевального спорта Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Студентка Губернского колледжа из Серпухова Полина Лобаченко и ее партнер Дмитрий Чаплыгин, обучающийся в школе при колледже, произвели настоящее впечатление на зрителей и судей. В категории «RS ВЗРОСЛЫЕ + МОЛОДЕЖЬ, LATINA» они стали победителями и заслуженно получили рейтинговые очки, необходимые для перехода в следующий класс мастерства.

Латиноамериканская программа включает пять обязательных танцев: самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.