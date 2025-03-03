Серпуховские бойцы завоевали бронзу на Чемпионате России по тайскому боксу

Воспитанники спортивной школы «Зубрёнок» Серпухова вернулись из Екатеринбурга, где проходил 30-й Чемпионат и Первенство России по тайскому боксу, сообщили в пресс-службе округа.

500 спортсменов из 45 регионов страны боролись за звание сильнейших.

Яна Ерёмина провела два сильных и достойных боя и завоевала бронзу – уступила спортсменке из Нижнего Новгорода в полуфинале.

Тимур Чистик получил травму и, к сожалению, досрочно выбыл из турнира.

Спортсмены тренируются под руководством Дильшода Мирзаева — президента Федерации тайского бокса городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.