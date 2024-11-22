Серпуховские баскетболисты стали призерами турнира «Орелбаскет»

В городе Орле с 20 по 21 ноября прошел турнир по баскетболу под названием «Орелбаскет», с участием команд юношей 2013 года рождения и младше из Тулы, Орла и Серпухова. На соревнованиях городской округ Серпухов представили воспитанники спортивной школы «Звезда», сообщила пресс-служба администрации округа.

С первых минут игры серпуховские баскетболисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и решимость побеждать.

В первый игровой день команда из Серпухова одержала две уверенные победы, показав превосходство над соперниками — командами «Шелби Баскет» из Тулы и «Орёлбаскет-1» из Орла. Во второй день соревнований они продолжили свою успешную выступление, одержав победу над командой «Надежда» из Орла, хотя потерпели поражение в матче с командой ЦИВС из Тулы.

Завершив турнир, серпуховские спортсмены заняли заслуженное второе место и получили серебряные медали. Важную роль в подготовке и руководстве командой сыграл тренер Владислав Цыганок, который смог вдохновить ребят на достижение высоких результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.