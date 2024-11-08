Серпуховичка выступила в четвертьфинале Чемпионата России по боксу среди женщин

Дарья Калачева, уроженка Серпухова, с успехом выступила на Чемпионате России по боксу среди женщин, дойдя до четверти финала, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Она тренируется под руководством Сергея Чекунова, известного своими талантливыми учениками, которые стали титулованными спортсменами на высшем уровне.

Хотя Дарье не удалось пройти в полуфинал, ее выступление уже можно считать значительным достижением. С самого детства она вдохновлялась своим отцом, который сам был боксером, и всегда видела себя в этом спорте. Ее решимость и стойкость позволили ей добиться высоких результатов.

Известно, что недавно Дарья получила звание мастера спорта, что является заслуженным признанием её таланта и упорства. Этот успех лишь подтверждает, что у нее большое будущее в мире профессионального бокса.

Процесс тренировок по боксу не только формировал у Дарьи физическую выносливость и мастерство в спорте, но и укреплял ее духовные устои. На протяжении многих лет спорт стал для нее неотъемлемой частью жизни, символом силы и веры в себя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.