Серпуховичка приняла участие в IX спартакиаде пенсионеров

сегодня в 11:25

В Кемерово завершилась IX Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к Международному Дню пожилых людей. Представителем команды Московской области на соревнованиях выступила ветеран спорта серпуховичка Тамара Ломасова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тамара Алексеевна была тренером, массажистом, одним словом — душой команды. Московская область завоевала бронзу в общекомандном первенстве IХ Спартакиады. Обладателем золота стала команда пенсионеров из Вологодской области, серебро выиграли участники из Кемеровской области.

В ходе Спартакиады спортсмены-любители (женщины в возрасте от 55 лет, мужчины — от 60) состязались в лёгкой атлетике, комбинированной эстафете, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, дартсе, разыгрывали товарищеские матчи по волейболу и миниволею.

Перед федеральным финалом Спартакиада пенсионеров России с юная по август проходили муниципальные и региональные отборочные соревнования. В отборочных турах за путёвки в финал боролись более 77 тысяч спортсменов-любителей «серебряного» возраста.

Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.