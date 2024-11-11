Серпуховские спортсмены поучаствовали в открытом первенстве по дзюдо

В Раменском прошло открытое первенство Раменского района по дзюдо среди юношей и девушек 2007–2015 года рождения. В турнире приняли участие 53 команды из 12 регионов России, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа Серпухов.

Спортсмены спортшколы «Русский медведь » продемонстрировали свои навыки и упорство на татами. Особенно выделились Савельева Диана и Гамзикова Мария, которые в напряженных поединках проявили настоящую волю к победе и спортивный характер. Их настойчивость и целеустремленность принесли им заслуженные серебряные медали, что стало отличным результатом для обеих спортсменок .

Тренер Смокачев Владимир Валерьевич с гордостью отметил достижения своих подопечных и подчеркнул важность упорных тренировок и командного духа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.