Жители Серпухова поучаствовали в чемпионате Московской области по боевому самбо

В Королеве прошел чемпионат Московской области по боевому самбо среди мужчин. Это событие стало значимым моментом в спортивной жизни региона и собрала сильнейших атлетов, стремящихся продемонстрировать свое мастерство и завоевать престижные награды, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Спортсмены спортивной школы «Русский медведь» показали отличные результаты, выступив на высоком уровне, что вновь подтверждает их усиленную подготовку. Серебряными призерами турнира стали сразу четыре атлета: Оленевский Максим, Карпов Евгений, Дворников Илья и Зотин Всеволод. Их успех стал результатом не только личной самоотверженности, но и командной работы, а также профессионального обучения под руководством опытных тренеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.